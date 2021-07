Covid, Musumeci: “continuare la campagna di vaccinazione, altrimenti faremo passi indietro”

“Ho revocato le zone rosse in Sicilia e l’ho fatto con una ordinanza che ha preso atto delle nuove disposizioni decise dal governo nazionale”.

Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo la revoca delle zone rosse in Sicilia. “Sono le richieste che noi presidenti delle regione abbiamo avanzato al Governo affinché nel cambio di colore si tenga conto non più del numero di contagiati ma delle persone ricoverate in ospedale, perché riteniamo superato il criterio dei contagiati, sarebbe stata una forte penalizzazione”.

“Ma la revoca non vuole dire che abbiamo vinto – dice – lo dico a tutti i comuni siciliani, dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione. Il pericolo di fare un passo indietro è reale e tutti dobbiamo tenerne conto”, conclude.