Covid. A Gela zona rossa revocata, ma numeri del contagio ancora in aumento.

Sono numeri ancora elevati in termini di positività al Covid, quelli che si registrano a Gela. E questo nonostante nel frattempo la zona rossa sia stata revocata dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. E’ quanto emerge dal report che a Gela vede 25 nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare, a fronte di 9 guariti.

Complessivamente nella Città del Golfo le persone positive sono 685, di cui 10 ricoverati in malattie infettive. Il sindaco Lucio Greco, commentando i dati del contagio, ha definito “molto seria “ la situazione che si sta vivendo a Gela. Il primo cittadino gelese ha lanciato un appello alla popolazione a rimanere in città, a non assembrarsi e a vaccinarsi.