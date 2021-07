Contromano per le vie del centro: Carabinieri arrestano un 28enne sancataldese

Un operaio di 28 anni di San Cataldo è stato sorpreso dai carabinieri a Canicattì la scorsa notte mentre a bordo della propria auto percorreva contromano una via del centro.

I militari, dopo averlo fermato per un controllo, lo hanno invitato a sottoporsi all’esame dell’etilometro, ma l’automobilista si è rifiutato.

Per lui è così scattata la denuncia e rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da tre mesi a un anno e la sospensione della patente da sei mesi a due anni, oltre alla confisca del veicolo.

Ad Agrigento la denuncia è scattata per un 23enne residente a Raffadali fermato in via Emporium.

L’accertamento dell’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico di 0,85 G/L.

Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.

“I controlli sulle strade della movida – spiegano dal Comando provinciale di Agrigento – continueranno per tutta la stagione estiva”.