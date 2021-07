Chiuso il dissesto del Comune di Mussomeli.Il comunicato dettagliato della Commissione Straordinaria. Il saluto in sala giunta.

TERMINATI I LAVORI DELL’OSL DI MUSSOMELI.

MUSSOMELI – E’ terminato il 30 giugno scorso l’incarico della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Mussomeli, formata dai dottori Carmelo Fontana, presidente, Paolo Ancona e Calogero Ferlisi, quali componenti, dopo circa quattro anni e mezzo dall’insediamento, classificandosi tra le OSL più veloci d’Italia nel definire e concludere la gestione del dissesto finanziario degli Enti Locali.

Il Comune di Mussomeli, infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 7 luglio 2016, divenuta esecutiva il 25 luglio 2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito del dichiarato dissesto, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016 veniva nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione, insediatasi presso il Comune in data 12 dicembre 2016, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Mussomeli, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente, relativamente ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2015.

Con deliberazione n. 5 del 27.4.2017, l’OSL proponeva al Comune l’adozione della procedura semplificata di cui all’art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., riscontrata dalla Giunta Comunale di Mussomeli con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.5.2017, con la quale l’Ente aderiva alla proposta di procedura semplificata, formulata dall’OSL, circa la definizione transattiva delle pretese dei creditori, offrendo il pagamento della somma pari al 50% del debito, con rinuncia dei creditori ad ogni altra pretesa e con liquidazione entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

L’Organo Straordinario ha curato l’istruttoria relativa a tutte le domande presentate dai cittadini o trasmesse d’ufficio, oltre al contenzioso definito, verificando l’ammissibilità dei debiti alla massa passiva, sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché delle attestazioni dei Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa.

L’adozione della procedura semplificata ha consentito, con la definizione transattiva dei debiti, un sensibile risparmio finanziario, permettendo, da una parte, ai creditori di ottenere immediata liquidità; dall’altra, sollevando l’Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, se non ne hanno espressamente rinunziato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. Le transazioni sono state, tra l’altro, proposte anche ai creditori privilegiati, tranne che per i debiti da retribuzioni per lavoro subordinato, che sono stati liquidati per intero.

Nel contempo, l’OSL, al fine di scongiurare eventuali prescrizioni e/o decadenze per omesso intervento entro i perentori termini di Legge, ha monitorato gli Uffici sui controlli e sulle attività di accertamento e di riscossione coattiva della massa attiva di competenza della gestione straordinaria di liquidazione quantificata, come risulta dal rendiconto finale, nell’importo complessivo di € 8.401.530,42.

A seguito di formale richiesta da parte dell’OSL, il Ministero dell’Interno, nel 2019, ha concesso al Comune di Mussomeli un contributo a fondo perduto pari ad € 783.025,91, finalizzato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, mentre il Comune di Mussomeli, avendo aderito alla procedura semplificata, ha potuto richiedere ed ottenere l’anticipazione di liquidità ex art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016, con ammortamento ventennale, introitata dall’OSL in due soluzioni, rispettivamente di € 600.000,00 e di € 622.983,81, pari alla complessiva somma di € 1.222.983,81, interamente utilizzata per l’estinzione della massa passiva.

Formulate le proposte di transazione e liquidati i debiti di cui risultava pervenuta l’accettazione alle formulate proposte di transazione, la Commissione Straordinaria, con deliberazione n. 9 del 9.3.2021, ha adottato il piano di estinzione della massa passiva, che è stato approvato, in tempi rapidi, con decreto del Ministero dell’Interno dell’1 giugno 2021, notificato al Comune di Mussomeli e trasmesso ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 7 giugno 2021, con il quale, peraltro, si invitava l’OSL ad adottare, entro 60 giorni, il rendiconto finale della gestione.

In sole 2 settimane, attesa la correttezza della contabilità tenuta, l’OSL, con deliberazione n. 15 del 21 giugno 2021, ha approvato il rendiconto finale della gestione e dichiarato chiuso lo stato di dissesto finanziario del Comune di Mussomeli.

Si evidenzia che, a seguito di pubblicazione da parte della Commissione di specifico avviso per l’inserimento dei crediti nella massa passiva dell’Ente, sono state presentate n. 189 istanze. Dal lavoro svolto, caratterizzato da particolare complessità, risultano essere state ammesse alla massa passiva, tra debiti di bilancio e fuori bilancio (gli atti di questi ultimi sono stati regolarmente trasmessi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti), complessivamente n. 138 posizioni, per un importo pari ad € 5.848.434,37. Sono, invece, risultate inammissibili posizioni ammontanti a complessivi € 767.676,77.

L’OSL ha proceduto, quindi, alla liquidazione al 100% di tutti di i debiti da retribuzioni per lavoro subordinato, oltre al pagamento al 50% dei restanti debiti assistiti da privilegio, nonché alla liquidazione al 50% dei debiti per i quali è stata accettata la transazione, per un importo complessivo di € 583.783,74. Non hanno, invece, accettato la proposta transattiva, formulata dall’OSL, n. 41 creditori, per un importo di € 3.650.674,38, sicché la Commissione Straordinaria, con riferimento a tali posizioni, ha proceduto ad accantonare, come per Legge, la somma di € 1.825.337,30, che è stata trasferita alle casse comunali.

Dal rendiconto della gestione, approvato dall’OSL con deliberazione n. 15 del 21 giugno 2021, riscontrata favorevolmente dal Collegio dei Revisore dei Conti con provvedimento del 29 giugno 2021, emerge un saldo attivo, al netto degli oneri di gestione di € 210.594,77, in favore del Comune di Mussomeli, pari ad € 2.342.501,28.

Il 30 giugno u.s., i componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, accomiatandosi, hanno salutato l’Amministrazione e gli Uffici, nel corso di un incontro svoltosi in Sala Giunta, esprimendo ai componenti della Giunta Comunale presenti particolare soddisfazione per la collaborazione prestata, in questi quattro anni, dall’Amministrazione e dagli Uffici Comunali, in particolare dai tre Segretari Generali dell’Ente, che si sono succeduti, dai Responsabili di Area: dr.ssa Antonella Cordaro, Vice Segretario e Responsabile dell’Area Amministrativa, dr.ssa Maria Vincenza Castiglione, Responsabile dell’Area Finanziaria, dr. ing. Carmelo Alba, Responsabile dell’Area Tecnica, dai Comandanti della Polizia Municipale Vincenzo Calà, oggi in quiescenza, ed Attilio Frangiamore. Un particolare ringraziamento, infine, è stato esteso all’Ufficio di supporto dell’OSL, formato dai dipendenti del Comune: Maria Bonomo, oggi in quiescenza, e Francesco Calà dell’Area Amministrativa, nonché Teresa Valenza e Calogero Lo Presti dell’Area Finanziaria. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE ( F.to: FONTANA-ANCONA-FERLISI )