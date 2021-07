“Caltanissetta Protagonista” interroga sindaco: “Caltanissetta non risulta in elenco progetti finanziati con programma PinQua”.

CALTANISSETTA. Interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco Roberto Gambino in merito al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). A presentarla sono stati i consiglieri Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista.

Nell’interrogazione i consiglieri hanno rilevato che “In data 21 luglio è stato pubblicato l’elenco dei progetti ammessi e finanziati con relativa graduatoria riguardanti il Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua); considerato che più volte abbiamo ascoltato per bocca della S.V. annunciare azioni importanti di “rigenerazione” e “riqualificazione” urbana per la nostra città”.

Nel contempo i tre consiglieri hanno “preso atto che il Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, esponente politico del movimento 5 stelle del quale anche la sua persona e la sua giunta fanno parte, ha dichiarato alla stampa che ben 30 dei 271 ammissibili ai finanziamenti nazionali ed internazionali sono progetti di rigenerazione urbana della SICILIA”.

E siccome, secondo i consiglieri di Caltanissetta Protagonista “Praticamente tutti i capoluogo di provincia, (Palermo,Catania,Agrigento,Enna,Ragusa, Siracusa , ma anche Gela, Marsala), avranno progetti finanziati, e dall’elenco non risulta Caltanissetta”, ecco che gli stessi hanno interrogato il primo cittadino “Per conoscere se e quali sono i progetti che il Comune di Caltanissetta ha presentato; se, come sembra, non sono mai stati presentati progetti dal nostro Comune, vorremmo conoscere i motivi”.