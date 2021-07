Caltanissetta: presentato il volume di Vincenzo Bonasera, il ricavato alla CRI

Nella suggestiva cornice di Villa Barile, alla presenza di un nutrito pubblico, si è svolta la presentazione dell’ultimo romanzo del noto “farmacista scrittore” Vincenzo Bonasera, dal titolo “Il Cadetto”. Il romanzo, decimo come collocazione temporale, narra le vicende del “Cadetto” appunto, secondogenito di un ricco e potente marchese di un tempo ed un luogo, volutamente dall’autore, non ben definiti dove “si mischiano rancori, speranze, imprevedibili passioni e tormentati amori che condizionano la vita di molti”.

Oltre all’autore, alla serata erano presenti il prof. Marcello Ettore Gangi, che ha presentato il libro analizzandone sia i contenuti, sia la passione che spinge il farmacista a scrivere, l’avvocato Giuseppe Giunta e il Dott. Michele Diana, che per l’occasione hanno recitato dei significativi brani tratti dal libro stesso e il Presidente della Croce Rossa Italiana- Comitato di Caltanissetta OdV Nicolò Piave, a cui il farmacista ha donato 600 copie, in segno di ringraziamento per l’incessante opera che il Comitato di Caltanissetta ha svolto in questo periodo pandemico, stando vicini a tutti i cittadini.

Il ricavato derivante dal piccolo contributo chiesto per il libro, sarà interamente devoluto alla Croce Rossa per le sue attività. “ Come sappiamo il Dott. Bonasera, regala i suoi lavori agli amici, scrive per passione, una passione che condivide con chi ha voglia di leggerlo, essere qui questa sera è per il Comitato della Croce Rossa un privilegio, una riconoscenza che giro a tutti i volontari, che in questo periodo, non si sono risparmiati nella costante assistenza al territorio e alla costante presenza accanto alle istituzioni nissene e della provincia. Ringrazio, con profonda stima, il Dott. Bonasera per l’iniziativa ed il suo appoggio.

Per quanti desiderano sposare questo gesto di solidarietà, è possibile trovare il libro “Il Cadetto” presso la nostra segreteria sita in Viale della Regione 1 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, nonché presso la farmacia Bonasera in Caltanissetta e presso lo store Cammalleri in Corso in Vittorio Emanuele”- conclude Nicolò Piave.

Nel corso della presentazione è stata ricordata la figura dell’architetto Salvatore Romano, prematuramente scomparso nel marzo di quest’anno, amico dell’autore a cui ha dedicato il suo ultimo lavoro.