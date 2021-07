Caltanissetta. Oggi “AperiGreen” di Legambiente dedicato al filosofo Rosario Assunto.

CALTANISSETTA. Si terrà oggi pomeriggio l’ultimo incontro “AperiGreen di Legambiente dedicato alla figura del Filosofo/Paesaggista nisseno Rosario Assunto. Negli interventi e nel dibattito si evidenzierà l’importanza per la Filosofia moderna del pensiero di Rosario Assunto, soprattutto sul tema del “Paesaggio”, in questo momento di transizione energetica e di modello di sviluppo umano. Si dibatterà altresì sul come la sua città natale può mostrare riconoscimento, fare emergere e valorizzare questo straordinario Filosofo che ha molto amato Caltanissetta.

L’incontro si svolgerà nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia di via Libertà, presso il locale “Grani in Pasta del Molino Riggi, alle ore 19. Al suddetto dibattito parteciperanno: Pasquale Tornatore (Vice Presidente Associazione Inner Sicily), Marcella Natale (Assessore alla Cultura di Caltanissetta), Daniela Vullo (Soprintendente ai BB.CC.AA. Di Caltanissetta), Piero Zanetov (Critico d’Arte e Nipote di Rosario Assunto), Salvatore Farina (Professore di Filosofia).