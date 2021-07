Caltanissetta. Grandi opportunità per gli studenti del Liceo Coreutico “R. Settimo”. Diverse le borse di studio ottenute.

CALTANISSETTA. Si aprono grandi opportunità per gli studenti del Liceo Coreutico “R. Settimo”, diretto dalla DS Irene Cinzia Maria Collerone: durante la partecipazione a STAGE & AUDITION 2021, a Gela l’alunno Fabrizio Grispino ha ottenuto una borsa di studio per il IV Campus Estivo “Lyceum Danza” di Cesena, assegnata dalla maestra Alessandra Celentano.

Gli alunni Gaia Burcheri, Fabrizio Grispino, Gioia Panepinto e Sabrina Serio hanno ricevuto la borsa di studio per lezioni/corso di formazione professionale per audizioni del corpo di ballo del Teatro Nazionale di Belgrado, con primi ballerini étoile, assegnata da Begojev Jovica (primo ballerino del Teatro serbo); gli alunni Gaia Burcheri, Desirée Di Francisca, Fabrizio Grispino, Panepinto Gioia e Sabrina Serio sono stati ammessi con l’offerta di alcune borse di studio presso la S.P.I.D. Dance Academy (Accademia professionale di danza, Milano) assegnata dalla maestra Marta Levis.

Gli alunni Fabrizio Grispino e Sabrina Serio hanno ricevuto l’invito presso l’accademia Susanna Beltrami & DanceHaus sotto la direzione della Maestra Beltrami; le alunne Gaia Burcheri, Gioia Panepinto e Sabrina Serio sono state ammesse presso l’accademia di Monaco Benedict Manniegel Ballet di Ada Ramzews; le alunne Gaia Burcheri, Gioia Panepinto e Sabrina Serio hanno ottenuto la borsa di studio per l’International dance Audition & Galà Sicilia.

Nonostante l’anno molto complesso gli studenti hanno continuato in modo assai incisivo il proprio lavoro, approfittando del periodo estivo per mettersi alla prova, sperimentare nuovi percorsi e fare nuove esperienze in un contesto diverso da quello scolastico, con una preparazione che procede passo dopo passo dalla scuola alla vita.