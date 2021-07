Caltanissetta. Estemporanea di pittura “Quartiere dell’Arte” al Quartiere “San Francesco”.

CALTANISSETTA. Con il contributo ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, fortemente voluti dal Sindaco Arch. Roberto Gambino e dall’Assessore alla Cultura Prof.ssa Marcella Natale, nella data di sabato 24 Luglio 2021 sarà realizzata dall’Associazione Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” l’Estemporanea di pittura dal titolo “People of San Francesco – Quartiere dell’Arte”, dal tema “I carusi e le miniere”, da realizzarsi nell’ambito del Programma di eventi estivi Festival “MINIERA” dell’Amministrazione Comunale di Caltanissetta.

La manifestazione, ideata e coordinata dal professionista e tecnico nisseno Tiziano La Marca e organizzata dal Presidente del Comitato Marcello Bellomo e dal Segretario William Di Noto, può contare sul prezioso sostegno e contributo del Lions Club di Caltanissetta, della Farm Cultural Park di Favara e dell’Associazione “Italia che cambia”, grazie alla collaborazione di numerose sponsorizzazioni e adesioni da parte di liberi cittadini e di aziende private del territorio.

L’iniziativa si propone di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica che il contesto storico, architettonico e paesaggistico cittadino, ospitando un concorso di pittura estemporanea all’aperto che si svilupperà tra i vicoli e le strade che circondano l’antica scalinata che dà il nome al Quartiere stesso.

La partecipazione all’Estemporanea di pittura è aperta a tutti gli Artisti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto almeno il quindicesimo anno di età; è gratuita e non è prevista alcuna quota di partecipazione: ogni Artista potrà partecipare con una sola Opera, da realizzarsi interamente in loco su tela o altro supporto, senza specifiche limitazioni per le tecniche pittoriche utilizzate.

Gli Artisti potranno recarsi, a partire dalle ore 09:00 del 24 Luglio 2021, presso la Scalinata “Duca degli Abbruzzi” in Viale Amedeo, dove sarà allestita la segreteria dell’iniziativa; le Opere dovranno essere realizzate all’aperto e in luogo pubblico, esclusivamente nell’area del Quartiere di San Francesco, lasciando agli Artisti la facoltà di scelta della postazione.

L’estemporanea si concluderà alle ore 18:00: le opere saranno giudicate da un’apposita Giuria di tecnici e di esperti presieduta dal mecenate ed Artista siciliano Antonio Presti, già promotore della riqualificazione del quartiere Librino di Catania, affiancata da una Giuria popolare che valuterà le Opere a partire dalle ore 18:30 e sino alle ore 20:00 presso la Scalinata “Duca degli Abbruzzi”.

Alle migliori Opere valutate dalla Giuria, saranno assegnati premi in danaro (primo classificato € 300, secondo classificato € 150, terzo classificato € 100); saranno inoltre assegnati ulteriori premi forniti dagli sponsors privati dell’iniziativa e alcune menzioni speciali: a tutti i Concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; le prime tre Opere premiate entreranno in possesso del patrimonio culturale del Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone”.

La presentazione e la premiazione delle Opere avverrà a partire dalle ore 20:00 del 24 Luglio nella scalinata di “San Francesco”, alla presenza delle Istituzioni pubbliche e private del territorio nisseno.