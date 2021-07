Caltanissetta: Consulenti del Lavoro prorogati i termini di ammissione all’esame di abilitazione

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, Rosalia Lo Brutto comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 46/2021 del 16/07/2021 proroga i termini per la presentazione delle domande in modalità telematica di ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro al 10 Settembre 2021 e stabilisce la data del 25 Ottobre 2021 per l’inizio delle prove esclusivamente orali;

La sede di svolgimento degli esami sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it sezione “Avvisi e bandi”, nonché nella pagina istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro e non verrà data comunicazione ai singoli candidati.