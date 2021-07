Questa mattina, dal quinto piano di un palazzo in via Borremans, un giovane si è tolto la vita lanciandosi dal balcone.

Sul luogo sono arrivati i poliziotti e gli operatori del 118 che, però, hanno potuto soltanto accertare la tragedia. Per il giovane, che in quel momento si trovava solo in casa, non c’è stato nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni pare che il 38enne fosse in cura per problemi psichiatrici e che abbia lasciato un biglietto.

