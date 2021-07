Butera. Approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione delle strade rurali.

BUTERA. La Giunta presieduta dal sindaco Filippo Balbo ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali del Comune di Butera. Il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Gaetano Giovanni Riggio, ha un’importo complessivo di 99.538,68 euro, di cui 70.420 euro per lavori, 963,69 euro per oneri sulla sicurezza e 27.190,31 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Gli interventi di manutenzione, con fondi comunali, riguarderanno le strade rurali Barretta – strada, Barretta, Fiume di Mallo Difesa, Fiume di Mallo-Ambasciatore; Gargheria, san Giacomo, Giaquinta –Nostra Donna, Chiarchiaro -Monaco, Augghia -Travacca.

In questo modo sarà possibile effettuare la manutenzione straordinaria delle strade rurali nel contesto di un problema sentitissimo a Butera nel cui territorio diverse strade rurali necessitano di un adeguato piano di intervento che ne consenta la percorribilità in sicurezza.