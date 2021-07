Assegnati alla Questura di Enna sette agenti della Polizia di Stato.

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna, a rinforzo dell’organico, 7 Agenti della Polizia di Stato provenienti da altre sedi, che vantano variegate esperienze operative.

Tale personale, giunto in questa sede in giorni differenziati per osservare le misure governative volte al rispetto del distanziamento sociale e per il generale contenimento dell’epidemia, è stato accolto dal Signor Vicario del Questore di Enna, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Giuseppe Anzalone, che ha dato loro il benvenuto nella nuova sede di servizio.

Il Vicario del Questore ha voluto soffermarsi sull’importanza delle attività che i nuovi Agenti si apprestano a fornire alla collettività confidando nel rinnovato entusiasmo che accompagna una nuova esperienza professionale. L’auspicio più sentito per i nuovi poliziotti è quello di intraprendere l’incarico nella provincia di Enna nel solco della consolidata esperienza di collaborazione con i cittadini.–