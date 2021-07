Arrestati dai carabinieri a Roma i tre componenti della banda del “Selfie stick”.

Furto aggravato: è l’accusa di cui dovranno rispondere i 3 componenti della banda del “selfie-stick”. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina li hanno sorpresi subito dopo essersi appropriati della borsa di una turista che stava pranzando seduta al tavolo di un ristorante.

Per afferrarla, la banda ha utilizzato proprio un’asta allungabile “selfie-stick”, cioè l’accessorio tanto in voga negli ultimi tempi per scattare fotografie con i telefoni cellulari.

La dinamica, anche stavolta, è stata la stessa: dopo essersi seduti ad un tavolo vicino a quello della vittima, uno di loro, tramite l’asta allungabile, è riuscito ad agganciare la borsa, sfilarla dalla sedia a cui era stata appoggiata e portarla verso di loro. Subito dopo è scattata la fuga, ma i militari, notata la scena, li hanno bloccati recuperando l’intera refurtiva.