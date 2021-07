Al “Longo” di Mussomeli donato dispositivo riscaldatore termoregolato per sala operatoria

MUSSOMELI – (Associazione ViVi) – Ieri pomeriggio siamo riusciti a portare a termine un altro dei progetti a cui abbiamo lavorato tanto: la donazione di un dispositivo riscaldatore termoregolato per sala operatoria. Da tempo ormai ci dedichiamo al nostro amato e martoriato ospedale perché crediamo che rimanere vicini alla nostra comunità sia il segno tangibile del nostro affetto, della fiducia e del sostegno di tutti i soci che ringraziamo ancora una volta! Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno onorati della loro presenza: le autorità sanitarie, nella persona del dott. Pino Sorce, del dott. Gangitano, del dott. De Marco e del direttore sanitario il dott. Trobia, e l’amministrazione, in particolare il Sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio. Ci ha resi particolarmente orgogliosi l’aver creato questo momento di condivisione di intenti: sono infatti emerse le problematiche in cui versa il nostro ospedale, e di questo si sono fatti portavoce il dott. Pino Sorce e il nostro Sindaco, e la voglia di lottare tutti insieme per la stessa nobile causa. Ciò che facciamo è solo una goccia nell’oceano ma, come ci piace pensare, tante gocce insieme SONO oceano. Grazie ancora a tutti!