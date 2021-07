A Gela sindaco chiederà “Green Pass” obbligatorio per gli assessori comunali.

GELA. Il sindaco Lucio Greco ha annunciato che è sua intenzione chiedere il Green pass per assessori, consiglieri comunali e impiegati. Nel ricordare che la vaccinazione è l’unico strumento per uscire dalla pandemia, e nel ribadire che Gela ha fin qui pagato un prezzo altissimo in termini di vite e numero di contagi al Covid, il primo cittadino gelese ha ribadito che zona bianca non significa “liberi tutti”, ma comporta l’assunzione di una maggiore responsabilità da parte di tutti e di ognuno.

Pertanto, ha annunciato che diventerà un obbligo per gli assessori il Green Pass, mentre ha rivolto al presidente del consiglio Sammito l’invito a far si che tale obbligo venga esteso anche ai consiglieri comunali. “Ognuno deve fare la sua parte – ha ribadito – per quel che mi riguarda chiederò il green pass per le riunioni della giunta a tutti gli assessori; spero che il Presidente del consiglio comunale, Totò Sammito, faccia altrettanto per le sedute del civico consesso”. Il sindaco ha infine ribadito che anche i dipendenti a contatto con il pubblico dovranno essere vaccinati.