A Gela gratta biglietto da 20 euro e vince 5 milioni di euro.

La fortuna è tornata a farla da protagonista a Gela. Stavolta ha baciato un anonimo fortunato commettitore che ha acquistato un biglietto del “Gratta e Vinci” di 20 euro riuscendo a vincere la bellezza di 5 milioni di euro. La vincita, come riferisce il Quotidiano di Gela, s’è registrata presso il “Bar della Stazione”.

L’acquisto, risalente allo scorso 30 giugno, è stato confermato da Lottomatica e dai titolari della ricevitoria di contrada Giardinelli, nel cuore della stazione ferroviaria. Per i titolari del Bar della Stazione tanta gioia per la fortunata vincita anche se a loro non spetterà alcun compenso, tranne che l’anonimo scommettitore non intenda azionare il pulsante della generosità ricordandosi dei titolari del bar nel quale ha acquistato il biglietto vincente. (foto Quotidiano di Gela).