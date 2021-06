Caltanissetta, Laboratorio dei Sogni: ancora aperte le candidature per il progetto Erasmus plus Follow me

Un programma di 100 eventi è già in corso d’opera per 15 ragazzi dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta che da giorno 04 all’ 11 Luglio 2021 saranno in Polonia a Radom vicino Varsavia per partecipare al progetto Erasmus Plus “Follow me”.

A comunicarlo è il presidente dell’associazione Laboratorio dei Sogni, il nisseno Fernando Barbieri.

Un’esperienza senza pari a Radom organizzata dalle Associazioni:

– Filmforum (Polonia)

-capofila – Open Channel Magdenburg e. V. (Germania)

– KINOGRAPHE (Francia)

– Laboratorio dei Sogni (Italia)

Quattro partners europei collaborati dal partner tecnico: Canon. Un progetto realizzato con il sostegno della formula Erasmus plus dell’Unione Europea.

Il Progetto “Follow me” sarà svolto sulla base di tecniche audiovisive moderne, utilizzando il video come strumento di educazione sociale e la libertà di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi. Lo scopo del progetto è il perfezionamento della competenza tecnica ed artistica nel circuito internazionale di cortometraggi promozionali su questioni sociali.

I ragazzi partecipanti dai 18 ai 30 anni saranno affiancati da attori e registi professionisti e collaborati dalla Polizia di Radom (Varsavia), dai Vigili del Fuoco, dalle Associazioni di servizio di emergenza medica. Nei video realizzati sarà presente anche la bellissima Anna Mucha, attrice del film Schindler List del regista Spielberg. Un progetto che intende lasciare un segno tangibile di crescita di consapevolezza sulla cooperazione internazionale.

Per informazioni e contatti chiamare il 3397108468.