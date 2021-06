Caltanissetta, 10° Enduro dei Castelli: domenica 20 giugno

Domenica 20 Giugno si svolgerà il 10° ENDURO DEI CASTELLI” valevole come 4^ prova del Campionato Regionale Enduro FMI – Sicilia 2021. La gara organizzata a cura del Motoclub Fuorigiri vedrà la partecipazione di piloti provenienti da tutte le province siciliane.

Le operazioni preliminari, iscrizioni, verifiche tecniche e punzonature si svolgeranno il sabato, 19 giugno, dalle ore 8,00 alle ore 10.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso i locali dello Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta dove saranno allestiti i paddock ed il parco chiuso. La gara prenderà il via, dallo Stadio Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta alle ore 8.30. I partecipanti affronteranno un giro di circa 40 km, interamente in fuoristrada tra i colli nisseni, che ripeteranno 4 volte pe un totale di 160 km all’interno di ciascun giro sono previste due prove speciali per un totale di otto prove speciali.

Le prove speciali, il cross test allestito in un terreno di proprietà privata sito in Caltanissetta Contrada Calderaro nei pressi della Zona Industriale e l’Enduro Test realizzato all’interno del complesso boschivo di Contrada Besaro.