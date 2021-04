Italia, Covid: anziana muore nel Chietino dopo secondo vaccino Pfizer

Era andata, accompagnata dalla figlia, a fare la seconda dose del vaccino Pfizer al poliambulatorio di San Vito, il provincia di Chieti. Una donna di 83 anni di Lanciano (Chieti), Celestina De Santis, ex infermiera in pensione, ha avuto un improvviso malore ed e’ morta poco dopo la vaccinazione. Sul suo decesso e’ stata aperta un’inchiesta. Sara’ l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte e se ci possono essere eventuali correlazioni, al momento tutte da dimostrare.

L’anziana, dopo aver fatto la seconda dose e trascorsi i 20 minuti per verificare eventuali reazioni avverse, ha lasciato il centro vaccinale e con la figlia si e’ diretta verso l’auto per fare rientro a casa, quando e’ salita avrebbe iniziato a sentirsi male, la figlia le ha prestato i primi soccorsi ed ha chiamato il 118. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’anziana.

I carabinieri giunti in ospedale hanno acquisito il referto medico del pronto soccorso in cui si parla di arresto cardio circolatorio. L’autopsia che e’ stata fissata per martedi’ dovra’ accertare l’eventuale correlazione tra il vaccino e l’evento morte.