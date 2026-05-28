Eurispes, Mattarella raccoglie piena fiducia tra italiani (61,8). Governo al 32,1%

Il Presidente della Repubblica è l’unico tra le istituzioni più importanti a raccogliere piena fiducia (61,8%). Sempre amatissimi le Forze dell’ordine, le Forze armate e l’Intelligence, insieme a Scuola, Università e Volontariato. La fiducia nella Chiesa divide a metà il campione. È quanto emerge dal Rapporto Italia 2026, appuntamento annuale dell’EURISPES giunto alla trentottesima edizione, presentato oggi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

I risultati dell’indagine sul livello di fiducia nelle istituzioni parlano di continuità e stabilità rispetto allo scorso anno. Il Presidente della Repubblica è l’unico a raccogliere piena fiducia tra le istituzioni più importanti, con il 61,8% dei giudizi positivi. A grande distanza, il Parlamento vede fiducioso circa 1 cittadino su 4 (26,1%), mentre il Governo si attesta al 32,1%.

La sfiducia nei confronti della Magistratura arriva al 46,5%, anche se il giudizio risulta spaccato a metà (i fiduciosi sono il 43,4%). I presidenti delle Regioni si fermano al 41,2%. Sempre amatissime le Forze dell’ordine e le Forze armate: l’Arma dei Carabinieri raccoglie il 70,2% dei consensi, la Guardia di Finanza il 71,7%, la Polizia di Stato il 66,8%, l’Esercito italiano il 71,9%, l’Aeronautica militare il 74% (77,4% nel 2025), la Marina militare il 73,6% e la Guardia costiera il 71,1%. L’Intelligence ottiene il 63,5% di fiducia. Al vertice si confermano i Vigili del fuoco con l’85,8%. La Polizia penitenziaria scende al 57,6%, la Polizia locale resta al 56,4%. Positivo e in rialzo il giudizio su Università (73,7%), Scuola (68%), Protezione civile (78,5%), Volontariato (64%), Sistema sanitario (58%). Crescono ma non superano il 50% i partiti (dal 21,1% al 25,7%), i sindacati (dal 38,6% al 41,6%) e le altre confessioni religiose (dal 31,1% al 32,6%). Tra le istituzioni in calo: la Chiesa (dal 52,6% al 50,3%), le associazioni degli imprenditori (dal 42,5% al 40,7%) e la Pubblica amministrazione (dal 36,3% al 35,9%