“Io sarò in campo perché la Sicilia non può passare altri cinque anni in queste condizioni pietose, se nel centro destra ci sarà ancora Musumeci io mi candido a presidente della Regione”.

Queste le parole del sindaco di Messina Cateno De Luca che nella trasmissione locale “Casa Minutella” ha lanciato la sua candidatura a Palazzo d’Orleans alle prossime elezioni regionali.

“Abbiamo assistito a tre anni e mezzo di governo del nulla, senza una riforma, senza risanamento economico finanziario”.