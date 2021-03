Vaccini Covid: studio, Pfizer efficace sulle varianti

Il vaccino per il covid-19 realizzato da Pfizer e BioNTech mostra una alta capacita’ di neutralizzare le varianti del virus emerse inizialmente in Brasile, Regno Unito e Sudafrica, stando ad un recente studio citato da Bloomberg.

In particolare, in esperimenti condotti in laboratorio e’ risultato un livello di neutralizzazione “pressoche’ equivalente” per le varianti cosiddette brasiliana e inglese, rispetto al virus come era originariamente comparso all’inizio dello scorso anno.

Si osserva inoltre una efficacia “robusta ma inferiore” anche per quanto riguarda la variante Sudafricana., stando ad una lettera inviata al New England Journal of Medicine.

La ricerca – sostenuta da Pfizer e BioNTech e realizzata da scienziati della University of Texas – deve ancora essere validata da dati reali, fornisce pero’ indicazioni ulteriori sull’efficacia del vaccino rispetto alle varianti.