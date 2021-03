Vaccini Covid. Sileri: Siamo in guerra, rispettare camici dei medici e dei militari

“E’ grave che ci siano stati errori sulle priorita’ vaccinali per coloro che hanno patologie polmonari, a cui non e’ stato somministrato ancora il vaccino.

Deve essere corretto quanto prima questo aspetto e serve dare impulso alle Regioni affinche’ questi pazienti siano i primi ad essere vaccinati.

Se vogliamo che queste cose non succedano ancora, serve un coordinamento centrale piu’ forte e senza sovrapposizioni, con una catena di comando chiara”. Cosi’ il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo sul caso dei pazienti fragili ancora senza vaccino, a ‘L’aria che tira’ su La7.

Rispetto al nuovo commissario per l’emergenza, Sileri consegna il suo endorsement al Generale Paolo Figliuolo: “siamo in una guerra, in cui sono due i camici da rispettare, quello dei medici e quello dell’Esercito”.