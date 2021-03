Sommatino. Covid: Sospese attività didattiche in presenza nelle scuole sino al 31 marzo.

SOMMATINO. “Nelle more dell’adozione degli atti di competenza della Regione, ritenuto necessario intervenire in via straordinaria, con ordinanza sindacale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per i giorni 29-30-31 marzo 2021 di tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

A confermarlo è stato il sindaco Elisa Carbone in un avviso pubblico. Le attività didattiche proseguiranno nelle modalità che saranno indicate dall’istituzione scolastica. Tale provvedimento è stato assunto dal primo cittadino in considerazione dell’aumento del numero di casi di positività al Covid che a Sommatino hanno toccato quota 28.