Sicilia: fermata la rete di spaccio di Marijuana e rapine. 14 arresti, coinvolte anche le mogli

Blitz antidroga in Sicilia.

Quattordici persone sono state arrestate – tra Palermo, Carini, Misilmeri e Siracusa – dai carabinieri, che hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Palermo su richiesta della locale Direzione investigativa antimafia.

Sette persone sono finite in carcere, sette ai domiciliari in quanto ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio, detenzione abusiva di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’indagine, denominata “Arcobaleno” e coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Salvatore De Luca, e’ scaturita dall’arresto in flagranza di uno degli indagati, avvenuto il 27 agosto 2018 a seguito di una rapina ai danni del bar-tabacchi “New Miramare” di Carini.

Nell’immediato, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, oltre alla refurtiva, 37 grammi di cocaina, 4.975 euro in contanti e una pistola calibro 38 con munizioni: da li’ l’indagine, conclusa nell’aprile del 2019, che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito alla coltivazione e allo spaccio di marijuana a Carini, Palermo e Misilmeri.

Durante l’indagine sono state arrestate 5 persone e sequestrate 3 piantagioni di marijuana e armi di vario calibro.

E’ stato accertato dagli inquirenti come all’interno della banda vi fosse una precisa divisione di compiti e ruoli, con un cambio al vertice a seguito dell’arresto di alcuni indagati, sostituiti dalle mogli, che hanno continuato a garantire la gestione degli affari.