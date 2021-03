Sicilia, Evasione fiscale. Gdf sequestra beni per 450 mila euro

Un sequestro preventivo per equivalente per un valore di circa 450mila è stato effettuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo a una società operante nel settore della fabbricazione di materiale plastico.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della procura.

Le indagini delle fiamme gialle hanno preso il via da una verifica fiscale eseguita nei confronti della società, domiciliata a Palermo ma con unità produttiva nella zona industriale di Castelvetrano (Trapani), che negli anni 2016 e 2017 non aveva dichiarato al fisco ricavi per oltre 6,5 milioni di euro.

I due rappresentanti legali pro-tempore della società sono stati segnalati all’autorità giudiziaria di Palermo per omessa dichiarazione.

Il sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie, un immobile con relative pertinenze, un’autovettura e quote societarie, fino alla concorrenza dell’Ires evasa.