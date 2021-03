Serradifalco. Ripartiti 72 nuovi loculi nel cimitero comunale.

SERRADIFALCO. Settantadue nuovi loculi saranno ripartiti tra quanti ne hanno fatto richiesta. E’ stata la Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio a stabilirlo.

I nuovi loculi disponibili sono 80, ma di questi solo 72 saranno ceduti a privati cittadini, mentre i restanti 8 saranno a disposizione del Comune che potrà destinarli a situazioni di bisogno che dovessero presentarsi.

Gli 80 loculi cimiteriali, assieme a 40 cellette ossarie, sono stati fatti realizzare dal Comune con fondi propri. I lavori sono stati effettuati dalla Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. Co.Ma.C di Caltanissetta che s’è aggiudicata i lavori con un ribasso del 16,102% sul prezzo posto a base di gara per un importo di 32.535,64 euro oltre Iva, per un totale di 37.109,20 euro.

Le richieste pervenute al Comune sono state tuttavia superiori alla disponibilità attuale. I 72 nuovi loculi sono stati ripartiti sulla base di un unico elenco tenendo conto delle normative in materia e del regolamento di Polizia mortuaria.