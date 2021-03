Motori: Salita Monti Iblei 2021 è online

La Salita dei Monti Iblei 2021 è on line. Sul sito web www.salitamontiiblei.it disponibili tutte le informazioni sulla gara che dal 16 al 18 aprile inaugurerà il calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, il Campionato Siciliano Velocità Salita per auto moderne ed Auto Storiche.

Oltre alla modulistica completa relativa alla competizione, i link per seguire ogni fase della competizione, i riferimenti ai social network, disponibili on line numerose informazioni sui 70 anni di storia della gara e sul suo ricco ed accogliente territorio e sulle numerose strutture convenzionate con il Comune di Chiaramonte Gulfi.

Le iscrizioni sono in corso e rimarranno aperte fino a lunedì 2 aprile, sempre in modalità on line attraverso il sito della Federazione al link: http://www.acisport.it/public_federazione/2021/pdf/RPG/allegato_covid_2021.pdf .

Tutte le informazioni tecniche sono altresì disponibili anche su www.kinisia.it il sito web dell’organizzazione coordinata da Peppe Licata.

Tutta la macchina organizzativa è a pieno regime per definire ed ottimizzare ogni particolare e soprattutto per garantire la piena sicurezza alla Salita dei Monti Iblei, che nell’edizione 2021 dovrà forzatamente rinunciare alla presenza del pubblico sul campo.