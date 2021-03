La 105^ Targa Florio è on line

La 105^ Targa Florio Rally è on line. Il nuovo sito della gara organizzata dall’Automobile Club Palermo è www.targaflorio.acipalermo.com. Il punto di riferimento della 105^ edizione della corsa automobilistica più antica del mondo che dal 6 all’8 maggio sarà il terzo appuntamento del campionato Italiano Rally Sparco, secondo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche e gara inaugurale della Coppa Rally di 8^ Zona, ovvero la Sicilia e apertura del Campionato Siciliano.

Proprio per la serie regionale vi saranno due opportunità: con coefficiente 2,5 per i concorrenti iscritti alla gara CIR e 2 per quelli che parteciperanno al CRZ.Informazioni, documenti, riferimenti, contatti, immagini video e fotografiche, oltre a tutte le news sono disponibili sul sito appena andato on line, che sarà anche sede degli albi di gara virtuali delle tre gare dell’evento sportivo siciliano.-

“Ci siamo resi conto dell’utilità di una realtà on line completamente dedicata alla Targa Florio Rally – ha sottolineato Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo – occorre offrire informazioni chiare, precise ed adeguate, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando dove si devono evitare purtroppo i contatti diretti. Il pubblico e gli appassionati troveranno sempre informazioni aggiornate ed i concorrenti potranno interagire con l’organizzazione in modo semplice ed efficace. Naturalmente sono attive tutti i canali social di AC Palermo oltre a quelli ufficiali dei Campionati Italiani e della Delegazione Sicilia ACI Sport”-.

Le informazioni contenute su www.targaflorio.acipalermo.com saranno disponibili anche su www.acisport.it , realtà web attraverso le quali passerà la massiccia copertura mediatica riservata all’evento, come la diretta TV e streaming dell’intera power stage, la prova spettacolo che inaugurerà la gara nella giornata di venerdì 7 maggio.