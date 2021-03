Gruppo Consiliare – Marianopoli Rinasce . Consiglieri d’opposizione Grazia Noto e Giuseppe Cannella ai ferri corti col proprio capogruppo Baldi

MARIANOPOLI – Riceviamo dai consiglieri comunali d’opposizione Noto e Cannella il comunicato stampa riguardante il proprio Capogruppo, che pubblichiamo. Caro Franco, dal momento che non hai ritenuto opportuno, finora, dare una risposta ai nostri messaggi, riteniamo che sia giunto il momento di fare finalmente chiarezza sul nostro essere gruppo di opposizione. Ciò al fine di uscire dall’ambiguità e fare le proprie scelte alla luce del sole. Tanto va fatto anche e soprattutto per togliere, a chi ancora oggi è il nostro avversario politico, la possibilità di continuare a lucrare da questa situazione un consenso che va onestamente conquistato con la condivisione ed il dialogo e non con il supino ed immotivato appoggio di un singolo. Proprio allo scopo di fare chiarezza non ci appare superfluo rinfrescare la memoria sulla nostra collocazione politica in seno al Consiglio Comunale fin dal nascere del quinquennio amministrativo. Nel giugno del 2017 la lista “Marianopoli Rinasce -Francesco Baldi Sindaco” si presenta alle elezioni comunali in netta contrapposizione e concorrenza con quella dell’Amministrazione uscente che candida alla carica di Sindaco il sig. Noto Salvatore, denominata “Movimento per Marianopoli”. Pur in presenza di una lista palesemente di disturbo alla nostra, otteniamo, con il lodevole ed incondizionato appoggio e supporto dei tanti sostenitori, un ottimo risultato che consente a te e a noi di entrare in Consiglio Comunale assegnandoci il ruolo di minoranza. Occorre puntualizzare che il candidato Sindaco vincente, ottiene meno del 40% dei consensi e quindi ha dalla sua parte molto meno della metà della popolazione. Per il Sindaco sarebbe stato, alla luce del predetto risultato, suo dovere morale ancorché politico ricercare in Consiglio, pur nella diversità dei ruoli, la collaborazione di tutte le forze presenti per la soluzione dei tanti problemi ed il raggiungimento dei risultati a vantaggio dei cittadini tutti di Marianopoli. Dopo averti indicato quale nostro capogruppo in Consiglio, inizialmente abbiamo concordato di tenere una posizione attendistica in attesa di una richiesta di dialogo da parte della maggioranza e quindi del Sindaco. Tale richiesta non è mai ufficialmente arrivata. A quel punto in ossequio al ruolo di controllo e vigilanza che i consiglieri comunali rivestono e, principalmente, nel rispetto ed in difesa dei nostri numerosi sostenitori, abbiamo cercato di dare inizio alle nostre attività derivanti dal dovere istituzionale, sempre avendo come unico scopo l’interesse della collettività. All’imput che noi abbiamo cercato di dare alla nostra attività, non è mai corrisposta una tua iniziativa nella qualità di capogruppo né tanto meno di consigliere di minoranza, anzi a volte di fronte a nostre proposte hai reagito dicendo che “io non firmo cose scritte da altri”, cosa che noi invece avremmo convintamente fatto se solo qualche volta tu ce l’avessi proposto. Di contro, oltre al mancato collegamento con noi consiglieri e con i sostenitori, col passar del tempo abbiamo dovuto notare il tuo progressivo allontanamento anche fisico (sicuramente non a causa dei protocolli anti covid19). Con noi consiglieri ti sei limitato (tramite whatsapp) a farci conoscere le decisioni irreversibili, e quindi per noi inutili, delle date e orari di convocazione dei pochi Consigli Comunali, facendoti semplice portavoce del Presidente del Consiglio Comunale. A questo tuo immobilismo e mancato rispetto del ruolo istituzionale di contro è gradualmente corrisposto un atteggiamento ambiguo e spesso accondiscendente nei confronti della persona del Sindaco. Tale atteggiamento si è man mano esplicitato con la tua mai concordata o almeno comunicata partecipazione anche attiva ad incontri, manifestazioni, inaugurazioni e quant’altro. Così agendo hai solo dato la possibilità al Sindaco di sfruttare, lecitamente dal suo punto di interesse politico, presso l’opinione pubblica una parvenza di pace sociale e politica che nei fatti non esiste e tendente a creare fratture nel gruppo di opposizione. Infatti, esso Sindaco, non manca mai di dispensare nei tuoi confronti apprezzamenti ed adulazioni e contemporaneamente malcelato dispregio nei confronti degli oppositori ufficialmente costituiti o semplicemente critici. E’ solo sufficiente citare l’ultimo intervento del Sindaco in occasione dell’inaugurazione della collocazione dei pannelli fotografici nella Piazza IV Novembre che testualmente riportiamo: “…ringrazio anche la presenza del capogruppo dell’opposizione che si occuperà, insieme agli altri, di scoprire uno dei riquadri fotografici. Franco, pur rappresentando spesse volte idee diverse dalle mie, oggi lancia un messaggio assieme a me a questa comunità, non torniamo indietro, non c’è motivo di tornare indietro, si guarda avanti, si guarda avanti perché abbiamo fatto una scommessa con la nostra comunità, è una scommessa forte, di pace, è una scommessa forte di condivisione di confronto, di tolleranza. A chi non piace questo progetto, capisco che vive una sofferenza interiore, se ne farà una ragione, perché noi non molliamo di un centimetro, noi vogliamo amare Marianopoli guardandolo nelle sue prospettive migliori…”. A proposito la pace esso la intende a senso unico e cioè devono essere sempre gli altri a piegarsi ai suoi voleri, diversamente gli altri se ne facciano una ragione dice, ma da noi questo non può pretenderlo. La mancata reazione a questo ed a tutti gli altri interventi, fatti spesso anche in sede di Consiglio Comunale, che si rivelano adulatori per una singola parte e sprezzanti per la parte più numerosa, costituisce complicità. Così come costituisce condivisione la silente approvazione degli atteggiamenti accentratori del Sindaco, specie per quanto ci riguarda, anche nella celebrazione delle sedute consiliari, che cerca sempre di apparire come protagonista incontrastato. Ora, infine, noi e tutti quelli che ti hanno e ci hanno dato fiducia votandoci e sostenendoci politicamente, vorremmo sapere quale sia il motivo di questo tuo distacco dalla nostra coalizione. E’ un motivo di carattere politico, individuale, familiare o professionale ? Se trattasi di uno degli ultimi tre casi non vogliamo minimamente sapere o entrare nel merito, ma se trattasi di motivo politico riteniamo che sia doveroso, da parte tua, promuovere, con un semplice atto di coraggio, un incontro con la parte politica, consiglieri comunali, sostenitori, elettori e tutti quei cittadini che hanno riposto e continuano a riporre la loro fiducia nei nostri confronti, che ti assicuriamo sono tanti. Tutti quelli che sicuramente non condividono una partecipazione inefficace e a volte dannosa alla vita amministrativa, chiedono che si smetta di creare in loro, con certi atteggiamenti, confusione e smarrimento. Nel caso non ritenessi necessario convocare, a breve scadenza e comunque prima della convocazione di un eventuale Consiglio Comunale, l’incontro di cui sopra per comunicare le tue valide motivazione, ti chiediamo, con l’assunzione da parte tua di un dovuto atto di responsabilità politica e di correttezza intellettuale, le dimissioni da capo gruppo della compagine “Marianopoli Rinasce” e dare a noi consiglieri comunali la possibilità di formare un separato gruppo consiliare di opposizione. Il tutto si rende necessario al fine di portare a termine questo ultimo scorcio di consiliatura e prepararsi ad affrontare le successive elezioni comunali creando al momento opportuno, e senza bisogno di alcuna “ prova… prova”, con l’avallo e l’adesione di coloro che si collocano seriamente dalla nostra parte politica, o che condividono un progetto di rinnovamento e di alternanza amministrativa, una alleanza per recuperare il nostro comune dal regresso politico, economico, sociale e culturale nel quale negli ultimi anni è precipitato. In attesa cogliamo l’occasione per un cenno di saluto. Marianopoli 21.03.2021 I Consiglieri Comunali Grazia Noto Giuseppe Cannella”.