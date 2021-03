In Sicilia 576 nuovi guariti (174 in provincia di Palermo, 121 in quella di Catania) e altri 12 morti.

Il totale dei casi sale a 156.388, quello dei deceduti 4.235.

Gli attuali positivi sono 16.720, -3.007; i guariti 135.433, con un incremento boom rispetto a ieri, pari a +3.571.

I tamponi del giorno 22.141.