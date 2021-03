E’ stata individuata dagli esperti del Laboratorio di Microbiologia molecolare del Policlinico di Palermo la variante brasiliana del Covid 19, la più contagiosa rispetto alle altre varianti.

E’ la prima volta che tale variante viene identificata in Sicilia. Per la cronaca, la variante brasiliana è stata individuata a Sant’Agata di Militello in provincia di Messina all’interno di un nucleo familiare, in due figli.