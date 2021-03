Consiglio comunale Mussomeli : sulla consulta giovanile l’opposizione abbandona l’aula consiliare

MUSSOMELI – Convocato dal Presidente Gianluca Nigrelli in seduta ordinaria, si è riunito, ieri pomeriggio 29 marzo 2021, il consiglio comunale che ha registrato la presenza di 13 consiglieri (4 della opposizione e 9 della maggioranza) che ha trattato i seguenti punti all’ordine del giorno: Approvazione modifica Statuto Comunale; Modifica del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; Consulta giovanile comunale – Approvazione schema del Regolamento; Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza PTPCT 2021- 2023. Punti trattati ed approvati, tranne Le modifiche allo statuto che non sono state votate perché è stato richiesto dal segretario un approfondimento tecnico. Da sottolineare che l’opposizione ha abbandonato l’aula consiliare sul regolamento della consulta giovanile poiché non è stato approvato il loro emendamento. VIDEO DEL CONSIGLIO)