Caltanissetta, viabilità: chiusa al traffico la SP51

Con provvedimento del Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è stata disposta, ai sensi dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b) del Codice della Strada, la chiusura al transito veicolare della SP 51 al Km.1+600 circa (passaggio a livello ferroviario (Km..242+730 tratta Gela Anic – Dirillo), per urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria al binario, dalle ore 22,00 del giorno 8 marzo fino alle ore 13,00 del giorno 10 marzo 2021.

Il transito veicolare sarà deviato sulla S.S.115 e sulla S.P. n.194 e viceversa, come rappresentato sulla planimetria che si allega e sarà regolamentato da idonea segnaletica all’uopo predisposta e collocata dalla F.S. R.F.I., Direzione Territoriale Produzione – S.O. Unità Territoriale Caltanissetta nei punti di dirottamento:

1-Incrocio S.S. 115-S.P. n.51;

2-Incrocio S.S. 115-S.P. n.194;

3-Incrocio S.P. n.51–S.P. n.194-S.P. n.31 per Scoglitti (RG), mentre nel punto di chiusura, predisporrà quanto necessario per la totale chiusura e per la messa in sicurezza del cantiere