Caltanissetta, San Giuseppe: gli appuntamenti dedicati alla Celebrazione

La Parrocchia San Giuseppe ha pianificato 10 giorni di attività e appuntamenti liturgici in vista della celebrazione del Santo.

Un anno “speciale” per almeno 2 motivi.

Il primo è legato alle misure di Contenimento da Covid 19 che, come l’anno scorso, non permetterà di festeggiare la giornata dedicata al Santo così come tradizione.

Il secondo è dettato dalla scelta di Papa Francesco di dedicare il 2021 proprio a San Giuseppe.

La parrocchia nissena inizierà le sue celebrazioni mercoledì 10 marzo 2021 con la Novena.

L’appuntamento, fino a giovedì 18, è alle ore 17 quando, dopo aver acceso la lampata votiva a San Giuseppe, si celebrerà il rosario e, a seguire prima della Celebrazione liturgica, si proclamerà la preghiera del “Santo Manto” a San Giuseppe.

Venerdì 12 marzo, al termine della celebrazione eucaristica, si svolgerà la via Crucis.

In via eccezionale la celebrazione di Domenica 14 marzo sarà celebrata dal Vescovo Monsignor Mario Russotto.

Martedì 16 marzo, alle 11.30, la parrocchia storica nissena accoglierà la Madonna Miracolosa. In quella giornata il Rosario sarà meditato e anticipato alle ore 16,00. Per consentire al maggior numero di persone di partecipare alla celebrazione liturgica sono state previste due funzioni: alle ore 18,00 e alle ore 20,00

Il saluto a Maria avverrà durante la celebrazione eucaristica di mercoledì 17 marzo alle ore 8,30.

Giovedì i primi vespri della Solennità saranno proclamati alle ore 19,00.

Venerdì le celebrazioni eucaristiche, essendo aperte soltanto a 42 persone per turno, saranno ben 6: (8,30 – 9,30 – 10,30 – 12,00 -18,00 – 20,00) presiedute dal parroco Padre Massimiliano Novembre, dal Sacerdote Giuseppe D’Anna, dal Vicario generale della Diocesi Mons. Giuseppe La Placa, dal Sacerdote Alessandro Rovello e dal Sacerdote Rino Dello Spedale Alongi.

Durante la funzione delle 12,00 e delle 20,00 parteciperà una delegazione della Real Maestranza e della Categoria dei Falegnami ed Ebanisti.