Caltanissetta, il covid dilaga: è emergenza. Il sindaco: “Chiudo le scuole e chiedo alla regione la zona rossa”

Caltanissetta invasa dal covid. Diretta notturna del sindaco Roberto Gambino che allerta la cittadinanza: esponenziale aumento dei casi nel capoluogo nisseno e zona rossa alle porte.

Il primo cittadino, visibilmente angosciato, ha informato i concittadini che nel corso della notta firmerà un’ordinanza con cui chiude le scuole di ogni ordine e grado: “Domani mattina non portate i bambini a scuola, ai ragazzi dico non uscite per andare nei vostri istituti”.

Il primo cittadino ha sottolineato: “Da venerdì oltre 100 casi, la situazione è al limite. A breve allerterò il presidente della Regione Musumeci per chiedere l’istituzione della zona rossa. Adottiamo le opportune misure per tutelare e per tutelarci”