Caltanissetta: gruppo scout CL1 aiuta a ripulire Parco Balate in vista di una gara di ciclismo

Il gruppo di scout CL1 di Caltanissetta, nel weekend si è messo a disposizione degli organizzatori della competizione ciclistica regionale XCO – Città di Caltanissetta per ripulire Parco Balate.

Il Parco Urbano nisseno, che domenica 14 marzo sarà interessato per il secondo anno consecutivo in una competizione sportiva di Mountain Bike, era invaso da rifiuti di ogni genere. Cartacce, bottiglie, rifiuti in plastica, elettrodomestici, sedie, scaffali e, addirittura, perfino profilattici e lamiere.

Gli scout non si sono tirati indietro all’invito e hanno voluto offrire il loro contributo per rendere la città un luogo migliore. I 15 giovani sono stati sensibilizzati dai referenti dell’ASD Caltanissetta Provincia dei Castelli e Imera Bike Adventure nonché organizzatori della gara che rientra nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana Regione Sicilia e beneficia del patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta e del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Il Parco Urbano Balate, per le particolari caratteristiche paesaggistiche, culturali, storiche ed etnografiche, si presta a un utilizzo turistico – sportivo di notevole rilevanza e non soltanto per la specialità Mountainbike ma anche meta di passeggiate in mezzo alla natura per tutti i cittadini nisseni.

Tenerlo pulito è un dovere civico che tutti dovrebbero avvertire.

“L’anno scorso, oltre a tracciare un percorso lungo 3,5 Km tra i quartieri Balate e Pinzelli rimuovendo erba e sterpaglie, abbiamo rimosso quasi 50 Kg di rifiuti – hanno spiegato gli organizzatori -. Un lavoro che abbiamo dovuto replicare anche quest’anno notando con amarezza come la nostra città non sia rispettata dagli stessi cittadini”.

Il percorso prevede discese sterrate, tratti pianeggianti, sentieri alberati, a single track tecnici con continui saliscendi nell’area circostante. Garantire l’assenza di qualsiasi tipo di ostacolo è una priorità indispensabile per la sicurezza di tutti gli atleti.

Si auspica che il buon esempio di questo volenteroso gruppo di ragazzi possa risvegliare le coscienze e infondere il buon esempio a tutti.

Non è necessario attivarsi per ripulire i luoghi pubblici. Sarebbe già sufficiente evitare di sporcarli abbandonando rifiuti di ogni genere.