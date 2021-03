Barbie celebra “L’estetista Cinica” Cristina Fogazzi: tutte le donne hanno il diritto di essere ciò che desiderano

In occasione della giornata dei diritti della donne Barbie continua la sua campagna di ispirazione del potenziale femminile presente in ogni bambina.

Dopo aver abbandonato lo stereotipo perfezionista ed essersi aperta a differenti modelli d’ispirazione adesso punta i suoi riflettori verso l’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi.

Per chi non la conoscesse Cristina è una giovane influencer che, in poco tempo, ha creato un impero nel settore della cosmesi naturale.

Prima blogger come “L’estetista cinica” e poi, partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, come proprietaria e creatrice della linea cosmetica di skincare a marchio VeraLab, in vendita su ecommerce e in diversi punti vendita anche a Caltanissetta.

“Ogni bambina può essere ciò che desidera” recita lo slogan di Barbie proseguendo il suo impegno a supporto del Dream Gap Project. Prima di lei sono diventate testimonial del progetto la ginnasta Gabby Douglas, la modella e body activist Ashley Graham e l’attrice Zendaya, Bebe Vio, campionessa di scherma Paralimpica; Rosanna Marziale, Chef italiana stellata ed Elisa Toffoli, cantante italiana conosciuta in tutto il mondo.

Cristina Fogazzi è diventata il Role Model Barbie per l’Italia grazie a una bambola che ha le sue sembianze.

A convincere la property di giocattoli #1 al mondo è stato soprattutto il rapporto diretto e sincero creato con la community, alla quale l’imprenditrice ha sempre voluto trasmettere il valore e l’importanza dell’apprezzarsi e prendersi cura di sè stesse.

Con oltre 800.000 follower su Instagram e oltre 300K su Facebook, un canale YouTube, un blog, un istituto di bellezza, una piattaforma di ecommerce, un flagshipstore, e corner shop reali, infatti, L’Estetista Cinica ha definito un modello d’impresa innovativo basato sulla omnicanalità: il segreto del suo successo è proprio in questa formula ibrida.

Un’imprenditrice tenace e innovativa, una donna pratica e sincera che partendo da un piccolo centro estetico, è riuscita a costruire un’azienda che chiude il 2020 con un fatturato di oltre 50.000.000€, più di 40 dipendenti, un libro rimasto ai primi posti in classifica per mesi, un Flagship store nel cuore di Milano, e ancora tanta, tantissima voglia di stupire con le sue idee.

Barbie celebra Cristina Fogazzi per la sua forza, intraprendenza e determinazione, che le hanno consentito di inseguire il suo sogno, realizzandolo con coraggio e serietà.

Un’imprenditrice innovativa che ha spronato le donne e ragazze italiane a sognare di più, senza farsi condizionare da fattori esterni.

La sua storia continua ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni, incoraggiandole a credere in loro stesse e a realizzare i loro sogni. “Essere stata scelta da Barbie come Role Model mi riempie di infinito orgoglio – ha commentato Cristina Fogazzi -. Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello. Quando ho cominciato aprendo il mio centro estetico a cui ho affiancato l’attività sul mio blog avevo paura, sensazione che in fondo tutti noi proviamo: per me la sfida più grande è stata proprio vincere la paura del giudizio degli altri.

Per questo motivo mi riempie di gioia potermi mettere in gioco in prima persona insieme a Barbie ed incoraggiare le bambine e le ragazze a lavorare duramente e lottare per i loro obiettivi e sogni, non preoccupandosi dell’approvazione degli altri, soprattutto quando si tratta della carriera e del proprio corpo. Il consiglio che voglio dare alle mie amiche future imprenditrici è proprio questo: avere ben chiaro in testa un piano preciso, studiare, prepararsi, acquisire competenze e costruirsi il futuro con tenacia e perseveranza perché nessuno deve e può farlo al loro posto!”.

I prodotti Barbie continuano a incoraggiare l’immaginazione, l’espressione e la scoperta attraverso il gioco e donano fondi a organizzazioni non-profit con idee simili che dispongono di potenti mezzi per raggiungere le bambine in tutto il mondo alimentando l’istruzione, le capacità di leadership e le opportunità di mentorship per le bambine.