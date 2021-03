America’s Cup, G.Bruni: “Luna Rossa resta simbolo nazione forte”

“New Zealand ha vinto la Coppa America! complimenti a questo team che riesce in un modo o in un altro ad essere sempre protagonista di questa competizione. Onore al merito a LunaRossa, anche loro protagonisti di questa fantastica avventura che ci ha tenuti svegli in orari ‘osceni'” per mesi interi!”.

Lo afferma il tecnico Fiv Gabriele Bruni, fratello di Francesco ‘Checco’ Bruni, uno dei timonieri di LunaRossa che ha ceduto per 7-3 al New Zealand nell’America’s Cup. Lo sport e’ bello, aggiunge il ‘Ganga’, “perche’ non ha alibi, New Zealand ha dimostrato di essere la barca piu’ veloce ma a parer mio mai come questa volta hanno avuto paura di perdere la Coppa. Bevono loro lo Champagne per questa volta, ma anche noi lo abbiamo bevuto alla Prada Cup. …

Torniamo al nostro lavoro e ciascuno ai propri prossimi obiettivi! Vorrei personalmente ringraziare tutto il Team di LunaRossa per avere rappresentato cosi elegantemente l’Italia e avere dimostrato che siamo una nazione forte. Hanno tenuto l’avversario dietro finche’ hanno potuto, hanno lottato con tutti i mezzi che avevano dimostrando sempre sportivita’ e fairplay anche nei momenti difficili”.