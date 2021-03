ACI Sport Sicilia: Kartisti in crescita nel WSK di Adria

Segnali positivi arrivano dal veneto per la Delegazione ACI Sport Sicilia che segue con interesse le imprese dei piloti isolani oltre stretto. Il Delegato/Fiduciario regionale Aci Sport Daniele Settimo, ha avuto modo di elogiare i giovanissimi piloti che oltre stretto si sono messi in evidenza sin dalle prime battute della stagione sportiva in cui solo il karting è attivo.

Michael Paparo, pilota ufficiale del team Praga è riuscito nel primo round del Super Master Siries che si è disputato, ancora ad Adria dopo la Champion Cup, a progredire parecchio, cogliendo una brillante decima piazza in finale, dopo un perentorio recupero. Il 16enne siracusano ha dimostrato un‘ottima crescita e potrà ambire a posizioni di vertice nei prossimi imminenti impegni

Alfio Spina, del team Tony Kart ha nuovamente confermato la sensazione di poter competere con i migliori, essendosi messo in luce nelle qualifiche e nelle batterie eliminatorie. Poi ha dovuto fare i conti con la sfortuna, davvero avversa in queste prime due uscite. Il quattordicenne catanese, dopo aver dato ha subito un contatto che lo ha messo fuori gara quando in pre finale lottava per le primissime posizioni.

I due siciliani saranno nuovamente in gara a partire dal 11 marzo fino al 14 in Puglia sul circuito della Conca a Lecce.

