Titoli Stato: spread chiude in rialzo sul filo dei 91 punti

Dopo un’apertura in calo, a quota 89,7, lo spread tra Btp decennali e omologhi bund tedeschi si e’ mantenuto sui 90 punti per poi chiudere in rialzo a 90,9 punti, dopo un top di 91,2 punti, sugli stessi livelli della chiusura di venerdi’. Il rendimento dei titoli italiani si attesta allo 0,526%, dopo aver toccato venerdi’ il nuovo minimo storico allo 0,426%. I mercati apprezzano comunque il debutto del governo Draghi, la cui formazione ha spinto nettamente al ribasso lo spread.