A Sommatino (CL), i carabinieri, della locale Stazione hanno arrestato K.K.D., bulgaro di 36 anni, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in carcere emesso dalla procura di Locri (RC), perché dovrà scontare la pena di otto mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Termini Imerese (PA).