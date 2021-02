Sicilia sanità: Asp Ragusa condannata a maxi risarcimento 4,2 mln di euro

L’Asp di Ragusa dovra’ risarcire 4,2 milioni in favore della Euro & Promos FM per effetto di un’ordinanza del Tribunale di Catania emessa l’11 gennaio scorso che ha ritenuto illegittima la scelta dell’Azienda sanitaria ragusana di risolvere il contratto. La Euro& Promos FM era la ditta aggiudicataria dell’appalto quinquennale di pulizia e servizi aggiuntivi per i locali sede di presidi ospedalieri, territoriali ed amministrativi dell’Asp di Ragusa.

Nel maggio del 2019 ,rilevate alcune incongruenze contrattuali, la Direzione dell’azienda sanitaria ragusana decise per la risoluzione del contratto. L’azienda si rivolse ai giudici del Tribunale di Catania, chiedendo di verificare la correttezza del proprio operato contrattuale e di dichiarare l’illegittima applicazione della penale e la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Catania , accogliendo il ricorso, ha condannato l’Asp al pagamento immediato della somma di 4 milioni 253 mila euro inclusi gli interessi.