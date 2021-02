Rifiuti e Ambiente, Utilitalia: inceneritori inquinano meno delle discariche

In termini di emissioni climalteranti, la discarica ha un impatto 8 volte superiore a quello del recupero energetico negli inceneritori.

E’ quanto emerge dal “Libro bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani”, uno studio realizzato per conto di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche dai Politecnici di Milano e di Torino e dalle Universita’ di Trento e di Roma 3 Tor Vergata.

Per questo motivo l’Ue ha imposto che nel 2035 solo il 10% dei rifiuti potra’ essere trattato in discarica, oggi l’Italia viaggia al 20%.

Gli scarti del riciclaggio delle frazioni organiche, 127 mila tonnellate di scarti del riciclaggio della plastica, 300 mila tonnellate del riciclaggio della carta e 180 mila tonnellate del riciclaggio dei veicoli a fine vita se non finiscono in un inceneritore finiscono in discarica.