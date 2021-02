Rapina negozio cellulari con la siringa: identificato grazie alla videosorveglianza

Ha rubato decine di smartphone per un valore di oltre 10mila euro dal negozio Vodafone del centro commerciale “Le Porte di Sassari” (ex Auchan), e per pararsi la fuga ha minacciato le guardie giurate con una siringa, perdendo anche il bottino.

Il fatto risale a qualche giorno fa e oggi i carabinieri della Sezione operativa del Nucleo radiomobile di Sassari hanno arrestato il rapinatore, identificato grazie alle testimonianze e alle immagini immortalate dai sistemi di videosorveglianza interni.

L’accusa nei suoi confronti e’ rapina pluriaggravata dall’uso delle armi e dall’aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita’.