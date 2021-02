Palermo, sequestrata tartaruga importata illegalmente da Tunisi:

Una tartaruga esemplare di ‘Testudo Graeca’, che stava per essere introdotta illegalmente in Italia, e’ stata scoperta in un container giunto al porto di PALERMO a bordo della nave ‘Majestic’ proveniente da Tunisi. L’animale, sequestrato dai finanzieri del Primo nucleo operativo metropolitano di PALERMO e dai funzionari dell’ufficio delle Dogane nel corso di un controllo nell’area ‘Extra Schengen’, si trovava tra i bagagli dei viaggatori appiedati.

L’esemplare, a rischio estinzione e protetto dalla Convenzione di Whashington del 1973, era abbandonato e privo del microchip identificativo.