A Marianopoli i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente per abbandono di rifiuti un 49enne del luogo, incensurato, che veniva sorpreso nell’atto di gettare sacchi di rifiuti all’interno dei tombini di scolo della SS121.

Nella circostanza l’uomo dava in escandescenza minacciando i militari, al fine di non farsi elevare la sanzione amministrativa (da trecento a tremila euro), pertanto veniva denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.