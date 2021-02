Covid ha portato via “la generazione che ha scritto la storia del Paese”

“Se n’è andata una generazione perché chi ha pagato il prezzo più alto è una generazione: i nostri genitori, qualche volta i nostri nonni e qualche volta i nostri bisnonni.

Quasi tutte le epoche della storia nascono su un sacrificio di una generazione. Quella che ricordiamo oggi forse si è sacrificata due volte perché è la generazione che ha fatto un pezzo di storia di questo Paese, ci ha regalato un pezzo del nostro benessere, dei nostri costumi, delle nostre tradizioni e poi si è sacrificata in qualche modo anche in questo momento della pandemia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid che si è svolta questa mattina a Genova nel cimitero monumentale di Staglieno.

“Il Covid – ha aggiunto Toti – ci ha tolto molto, la normalità delle nostre vite, affetti e certezze, ma non ci ha tolto la voglia di continuare a combattere per sconfiggerlo e neanche la nostra umanità, i nostri riti, la nostra capacità di ricordare. Oggi ricordiamo delle persone che spesso sono andate via senza neppure un abbraccio dei loro cari, senza un rito funebre perché le circostanze e la prudenza ci imponevano drammaticamente e disumanamente di fare così.

È giusto ricordare tutte queste persone che se ne sono andate e anche dire – ha concluso il governatore ligure – che, nella loro memoria, continueremo a fare quel gigantesco sforzo fatto fino ad oggi per uscire da questo momento cupo e costruire qualche cosa di meglio”.