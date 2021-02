Covid, al via l’incontro fra Governo e Regioni su nuove regole

E’ iniziato l’incontro in videoconferenza fra il Governo, rappresentato dalla ministra per le Regioni Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza , con i presidenti di Regioni che hanno trasmesso al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi un documento con le loro proposte in vista del Consiglio dei Ministri di domani che con ogni probabilità prorogherà il divieto di spostamento fra Regioni fino al 5 marzo, data in cui sarà necessario rinnovare l’intero sistema di misure anticovid in vigore.

Un nuovo regime rispetto al quale le Regioni chiedono un cambio di passo, a partire da una accelerazione del piano vaccinale